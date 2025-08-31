Ричмонд
Путин прибыл в Тяньцзинь, где начнётся его четырёхдневный визит в Китай

Самолёт российского лидера Владимира Путина приземлился в воздушной гавани Биньхай в Тяньцзине. Здесь начинается четырёхдневный визит президента России в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства посетит Тяньцзинь и Пекин.

Источник: Life.ru

Вечером 31 августа в Международном центре «Мэйцзян» откроется саммит ШОС. После торжественной встречи и фотосессии лидеров ждёт приём и концерт.

Напомним, Владимир Путин следующие шесть дней проведёт в Китае и Владивостоке. Это станет его самой длительной зарубежной поездкой за последние годы. Поездка российского лидера включает интенсивную программу: с 31 августа по 1 сентября — участие в саммите ШОС в Тяньцзине, 2−3 сентября — переговоры и подписание документов в Пекине, включая трёхстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а с 3 по 5 сентября — серию встреч во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

