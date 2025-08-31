Ричмонд
Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС и переговоров с Си Цзиньпином

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в китайском городе Тяньцзинь, ознаменовав начало четырехдневного визита российского лидера в КНР.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, Путин посетит Тяньцзинь и Пекин.

Вечером 31 августа в Тяньцзине стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примет участие президент России. Программа саммита включает торжественную встречу лидеров, церемонию фотографирования, а также прием и концерт, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине в широком составе, а позже в узком составе пообщаются «за чашкой чая». Об этом 29 августа рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Российский лидер отправится в КНР с четырехдневным визитом. Он примет участие в масштабных переговорах с представителями Пекина и присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине.

Западные СМИ сообщили, что Китай пообещал России «более глубокую» поддержку на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Кроме того, Пекин намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше