Фон дер Ляйен в Болгарии встретят акцией протеста

Визит главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии начнется с акции протеста против строительства новых заводов по производству боеприпасов.

Визит главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии начнется с акции протеста против строительства новых заводов по производству боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата болгарского парламента Ивелина Михайлова.

По его словам, в воскресенье, 31 августа, в болгарском Сопоте планируется масштабный митинг против приезда главы ЕК, который не покажут по телеканалам.

«Когда нужно организовать протест против России, власти раздают людям деньги, чтобы они туда пришли, и это показывают по всем телеканалам. Митинги против ЕС или в поддержку России организуют сами люди, но об этом не пишут ни в каких СМИ», — пояснил депутат.

Михайлов добавил, что жителей города даже пытались дезинформировать о времени прибытия фон дер Ляйен в Сопот. Это делалось с целью, чтобы они не смогли ее дождаться и разошлись по домам.

В ЕК ранее сообщали, что фон дер Ляйен прибудет в Софию, где проведет встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Железняковым. Затем она отправится на государственный оборонный завод в Сопоте, который является крупнейшим предприятием страны по производству вооружений.

