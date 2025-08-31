Фон дер Ляйен в Болгарии встретят акцией протеста

«Когда нужно организовать протест против России, власти раздают людям деньги, чтобы они туда пришли, и это показывают по всем телеканалам. Митинги против ЕС или в поддержку России организуют сами люди, но об этом не пишут ни в каких СМИ», — пояснил депутат.