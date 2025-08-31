Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Президент России Владимир Путин приземлился в Китае. Глава государства прибыл в КНР с четырехдневным визитом. Мероприятия начнутся вечером 31 августа.
Так, Владимир Путин примет участие в саммите ШОС. Встреча пройдет в городе Тяньцзинь. Кроме того, президент России проведет несколько двусторонних бесед с рядом иностранных лидеров.
Сегодня, 31 августа, состоится торжественная церемония в рамках саммита ШОС. Владимир Путин также примет участие в параде в честь Дня Победы.
По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Помимо прочего, он проведет личную беседу с председателем Китая Си Цзиньпином. На Парад также прибудет северокорейский лидер Ким Чен Ын.