Путин прибыл в Китай на ШОС и военный парад

Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь.

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где в течение ближайших четырех дней примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и масштабном военном параде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Самолет российского президента сел в аэропорту Биньхай. В Китае Путин проведет четыре дня, он посетит также и столицу страны — Пекин. Визит предусматривает серию официальных мероприятий в рамках ШОС и участие в военном параде 3 сентября, посвященного 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.

Визит Путина в КНР предусматривает переговоры между российской и китайской делегациями, а также серию официальных мероприятий в рамках саммита ШОС. Саммит стартует вечером 31 августа в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», там пройдет церемония с торжественным приемом гостей и концерт. На параде победы президент России встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет «Царьград».

На месте работают корреспонденты URA.RUиз кремлевского пула Екатерина Лазарева и Роман Наумов, агентство максимально освещает все происходящие там события. Все новости по теме — в сюжете.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
