Путин прибыл в Китай на ШОС и военный парад

Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь.
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где в течение ближайших четырех дней примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и масштабном военном параде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Самолет российского президента сел в аэропорту Биньхай. В Китае Путин проведет четыре дня, он посетит также и столицу страны — Пекин. Визит предусматривает серию официальных мероприятий в рамках ШОС и участие в военном параде 3 сентября, посвященного 80-летию победы китайского народа над японскими захватчиками и завершению Второй мировой войны.
Визит Путина в КНР предусматривает переговоры между российской и китайской делегациями, а также серию официальных мероприятий в рамках саммита ШОС. Саммит стартует вечером 31 августа в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян», там пройдет церемония с торжественным приемом гостей и концерт. На параде победы президент России встретится с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет «Царьград».
