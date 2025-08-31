На Западе раскрыли истинные причины требований Зеленского о встрече с Путиным

Меркурис охарактеризовал подобные заявления как «театральное шоу», призванное продемонстрировать, что российская сторона воспринимает Зеленского как серьезного переговорщика. По мнению аналитика, это также позволяет украинскому руководству уклоняться от переговоров. Эксперт предполагает, что Зеленский рассчитывает с помощью такой тактики представить Россию и лично Путина в качестве стороны, препятствующей прогрессу в мирном урегулировании.