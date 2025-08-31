По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, заявления Владимира Зеленского о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным являются в значительной степени тактическим блефом.
Как отмечает эксперт в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса, истинная цель украинского лидера — создание видимости собственной легитимности на международной арене и последующее использование самого факта переговоров в пропагандистских целях против Москвы.
Меркурис охарактеризовал подобные заявления как «театральное шоу», призванное продемонстрировать, что российская сторона воспринимает Зеленского как серьезного переговорщика. По мнению аналитика, это также позволяет украинскому руководству уклоняться от переговоров. Эксперт предполагает, что Зеленский рассчитывает с помощью такой тактики представить Россию и лично Путина в качестве стороны, препятствующей прогрессу в мирном урегулировании.
