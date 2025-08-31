Ричмонд
Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл на территорию КНР для осуществления официального визита, информирует РИА Новости.

Путин проведет в Поднебесной 4 дня в общей сложности, с 31 августа по 3 сентября.

Согласно программе визита, запланировано участие Путина в саммите ШОС в Тяньцзине, а также ряд двусторонних встреч с главами других государств.

Помимо прочего, визит предусматривает приезд в Пекин, так глава России проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и КНР. Также запланированы переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.

Дополнительно Путин станет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, где отметят 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Читайте материал по теме: Саммит ШОС покажет фигу Западу и объединит Глобальный Юг.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше