Путин прибыл в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл на территорию КНР для осуществления официального визита, информирует РИА Новости.
Путин проведет в Поднебесной 4 дня в общей сложности, с 31 августа по 3 сентября.
Согласно программе визита, запланировано участие Путина в саммите ШОС в Тяньцзине, а также ряд двусторонних встреч с главами других государств.
Помимо прочего, визит предусматривает приезд в Пекин, так глава России проведет трехстороннюю встречу с лидерами Монголии и КНР. Также запланированы переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Дополнительно Путин станет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, где отметят 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Читайте материал по теме: Саммит ШОС покажет фигу Западу и объединит Глобальный Юг.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.