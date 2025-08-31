Запад проиграет в случае прямого военного конфликта с Россией, который может начаться, если НАТО введёт войска на Украину, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он напомнил, что ранее Москва дала понять, что военнослужащие Североатлантического альянса, которые окажутся в зоне спецоперации, станут целью для Вооружённых сил РФ.
«Вопрос в том, кто, по вашему мнению, одержит верх в этой битве между солдатами НАТО и армией России? Если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на россиян», — сказал эксперт в видеоблоге Дэниела Дэвиса.
Миршаймер обратил внимание на плохую подготовку и малочисленность европейских армий. Профессор добавил, что эти проблемы обрекают эти силы на поражение.
Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью aif.ru выразила сомнение в том, что европейские страны смогут набрать необходимое количество военных для отправки на Украину. Она уточнила, что в ЕС только Эстония и Финляндия ввели всеобщую воинскую обязанность.