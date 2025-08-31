NYT: Моди и Трамп поссорились во время разговора о Нобелевской премии мира

Июньский разговор Дональда Трампа и Нарендры Моди стал частью более широкой цепочки событий: весной в Кашмире произошло резкое обострение с жертвами и обменом ударами, Трамп приписал себе роль посредника и заявил о прекращении огня, в Нью-Дели с этим не согласились, а летом обострение дополнили торговые разногласия, новые тарифы США и давление по поводу закупок российской нефти. Эти эпизоды тесно связаны с личными амбициями президента США получить международное признание в виде Нобелевской премии мира и с отказом Индии признавать внешнее посредничество в ее спорах с Пакистаном.