Мэр Чикаго решил противодействовать «репрессиям Трампа»

Джонсон также раскритиковал планы администрации Трампа направить в Чикаго бойцов нацгвардии для обеспечения правопорядка. Мэр заявил, что уровень преступности по сравнению с прошлым годом в мегаполисе снизился на 36%, а количество угонов авто сократилось на четверть.