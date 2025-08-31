Мэр Чикаго решил противодействовать «репрессиям Трампа»

Власти Чикаго планируют противодействовать решениям президента США Дональда Трампа. Соответствующий указ «о противодействии репрессиям» Трампа подписал мэр города Брэндон Джонсон, сообщает Bloomberg.
Своим указом Джонсон запретил сотрудникам федеральных правоохранительных органов носить маски и скрывать лицо. Мера вводится с целью предотвратить появление военных КПП на улицах Чикаго.
«Мы предпримем любые действия, необходимые для защиты прав всех жителей Чикаго», — заявил градоначальник.
Джонсон также раскритиковал планы администрации Трампа направить в Чикаго бойцов нацгвардии для обеспечения правопорядка. Мэр заявил, что уровень преступности по сравнению с прошлым годом в мегаполисе снизился на 36%, а количество угонов авто сократилось на четверть.
Ранее Трамп припугнул властей Чикаго мерами федерального контроля.
