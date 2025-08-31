Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит главы государства продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.
В рамках поездки российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проведёт ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. В программе визита также запланирован визит в Пекин, где состоится трёхсторонняя встреча Путина с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и руководителями других стран.
Кроме того, Путин выступит почётным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, посвящённых 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Китай, где примет участие в 25-м саммите глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества.