Путин продлил полномочия главы Следственного комитета Бастрыкина до 2026 года

Срок государственной службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.
Александр Бастрыкин занимает должность главы СК с момента учреждения ведомства в январе 2011 года. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин также являлся одним из претендентов на пост главы Верховного суда РФ. Сейчас срок его полномочий подходит к концу. При этом рассматривается и возможность выдвижения другого кандидата с опытом и политическим весом, способного продолжить реформы судебной системы.
О смерти прошлого председателя Верховного суда Ирины Подносовой на 72-м году жизни стало известно 22 июля от источника в ее окружении — он уточнил, что чиновница скончалась после тяжелой болезни. Позднее в СМИ появилась информация о том, что она болела более года. Что еще известно о Подносовой — в материале «Вечерней Москвы».
22 июля исполняющим обязанности председателя Верховного суда России стал Юрий Иваненко.