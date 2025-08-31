Путин продлил полномочия главы Следственного комитета Бастрыкина до 2026 года

О смерти прошлого председателя Верховного суда Ирины Подносовой на 72-м году жизни стало известно 22 июля от источника в ее окружении — он уточнил, что чиновница скончалась после тяжелой болезни. Позднее в СМИ появилась информация о том, что она болела более года. Что еще известно о Подносовой — в материале «Вечерней Москвы».