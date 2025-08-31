В Китае Путина встретили почетным караулом

Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.