В Китае Путина встретили почетным караулом

В воскресенье российский лидер прилетел в Тяньзинь, где примет участие в мероприятиях саммита ШОС.
Также в рамках четырёхдневного визита в КНР президент России поучаствует в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Кроме того, он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
