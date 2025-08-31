Стало известно, на чем Владимир Путин будет передвигаться в Китае

Российский лидер Владимир Путин утром 31 августа прибыл в Китай. Он прилетел в Тяньцзинь. Президент будет передвигаться по Китаю на автомобиле «Аурус». Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, в аэропорту российского лидера встретил почетный караул. Владимир Путин прошел по красной дорожке.
Стоит напомнить, что президент России прибыл в КНР с четырехдневным визитом. Вечером 31 августа в Тяньцзине начнется саммит ШОС. После этого Владимир Путин проведет несколько личных бесед с иностранными лидерами. В их числе премьер Индии Нарендра Моди.
Президент России также посетит Парад в Пекине. Стало известно, что он будет сидеть рядом с председателем Китая Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном.