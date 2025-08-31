Ричмонд
Самолеты Су-25 разнесли украинский опорник в зоне спецоперации

Экипажи российских военных самолетов Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ и личный состав в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Экипажи российских военных самолетов Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ и личный состав в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки “Центр”, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После боевых вылетов инженерно-технический персонал провел регламентные работы по обслуживанию самолетов и их подготовке к повторному боевому вылету, добавили в Минобороны.

Ранее штурмовик ВС РФ рассказал о панике в рядах ВСУ при отступлении в Днепропетровской области.

