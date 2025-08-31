Ричмонд
Степашин оценил возможное вступление Австрии в НАТО

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, комментируя возможность вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на благоразумие политиков в Вене.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила за проведение публичных дебатов об отказе от нейтрального статуса и присоединении страны к Североатлантическому альянсу, ссылаясь на изменившуюся глобальную ситуацию с безопасностью и предполагаемые действия России.

«Я очень надеюсь, что там (в Австрии — ред.) нет идиотов», — заявил Степашин в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на вступление Австрии в блок.

В конце июля глава австрийского МИДа заявила о готовности страны присоединиться к западному военно-политическому альянсу в связи с действиями России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что вступление Австрии в НАТО повлечёт серьёзные внешнеполитические последствия. Он не исключил, что страна может утратить статус нейтрального посредника и площадки для размещения крупных международных структур, напомнив, что в Вене расположены штаб-квартиры около двадцати межправительственных организаций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что обсуждение присоединения к НАТО является оскорблением для населения Австрии.

Читайте материал по теме: Австрии напомнили о важном обязательстве перед Россией.

