Эрдоган прибыл в Китай

Помимо участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встреч с китайскими властями, у Эрдогана запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее уже прибыл в Тяньцзинь. В пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.