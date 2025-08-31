«Это возмездие»: активистка антимайдана прокомментировала ликвидацию Парубия

«Даже если он был убит своими же нациками, это все равно возмездие и послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены», — рассказала РИА Новости Игнатьева, которая чудом выжила при пожаре в Доме профсоюзов.