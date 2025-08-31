Убийство во Львове экс-председателя Верховной Рады и бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия является посланием сверху, а также возмездием за его причастность к сожжению Дома профсоюзов в Одессе. Такое мнение выразила активистка одесского антимайдана Ольга Игнатьева.
«Даже если он был убит своими же нациками, это все равно возмездие и послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены», — рассказала РИА Новости Игнатьева, которая чудом выжила при пожаре в Доме профсоюзов.
Она отметила, что активисты антимайдана воодушевлены устранением еще одного виновника Одесской бойни. Рано или поздно наказание ждет и остальных преступников.
Напомним, Парубия застрелили во Львове в субботу, 30 августа. Стрелявший в него человек скрылся с места, в городе объявили спецоперацию «Сирена».
Ранее депутат ДНР Литвинов сравнил убийство Парубия с устранением приспешников Гитлера времен Великой Отечественной войны.
