«Это возмездие»: активистка антимайдана прокомментировала ликвидацию Парубия

Убийство во Львове экс-председателя Верховной Рады и бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия является посланием сверху, а также возмездием за его причастность к сожжению Дома профсоюзов в Одессе. Такое мнение выразила активистка одесского антимайдана Ольга Игнатьева.

«Даже если он был убит своими же нациками, это все равно возмездие и послание сверху, что все эти убийцы и пособники убийц будут наказаны, а наши герои, которые были убиты, замучены, наши одесские ребята будут отомщены», — рассказала РИА Новости Игнатьева, которая чудом выжила при пожаре в Доме профсоюзов.

Она отметила, что активисты антимайдана воодушевлены устранением еще одного виновника Одесской бойни. Рано или поздно наказание ждет и остальных преступников.

Напомним, Парубия застрелили во Львове в субботу, 30 августа. Стрелявший в него человек скрылся с места, в городе объявили спецоперацию «Сирена».

Ранее депутат ДНР Литвинов сравнил убийство Парубия с устранением приспешников Гитлера времен Великой Отечественной войны.

