WSJ: Уиткофф докладывает об итогах своих встреч с Путиным напрямую Трампу

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что, как правило, Уиткофф звонит главе Белого дома сразу же после своих встреч с Путиным.
При этом уточняется, что содержание его бесед с Трампом редко доходит до других членов администрации США.
Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Уиткофф нарушил стандартный протокол на встрече с Путиным 6 августа в Москве — пришёл без стенографиста.
Позже в Politico также сообщили, что он перестал использовать услуги переводчика из России.
