Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Уиткофф докладывает об итогах своих встреч с Путиным напрямую Трампу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отчитывается о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами непосредственно перед главой американской администрации Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что, как правило, Уиткофф звонит главе Белого дома сразу же после своих встреч с Путиным.

При этом уточняется, что содержание его бесед с Трампом редко доходит до других членов администрации США.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Уиткофф нарушил стандартный протокол на встрече с Путиным 6 августа в Москве — пришёл без стенографиста.

Позже в Politico также сообщили, что он перестал использовать услуги переводчика из России.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше