Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули

Украинские военные применяют «самораскрывающиеся» пули, которые наносят повышенные повреждения внутренним органам человека. Такие боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал командир медицинской роты группировки «Днепр» с позывным Питер.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства пояснил, что на этих пулях сделаны насечки, при попадании в цель они раскрываются «как розочка», увеличивая наносимый урон. Он добавил, что «самораскрывающиеся» пули разрывают ткани и сосуды, нанося серьёзный ущерб через болевой шок.

«Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине. Привезли. Обширные дефекты тканей вызывает, во-первых, этот ранящий снаряд», — отметил Питер.

Ранее командиры Вооружённых сил Украины призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов. Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы. Эта новость вызвала возмущение в украинском обществе. Родственники мобилизованных выражают недовольство тем, что командиры избегают ответственности за преступные приказы и неоправданные потери.