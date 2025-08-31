Украинские военные применяют запрещённые Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули

Ранее командиры Вооружённых сил Украины призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов. Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие как, например, условный срок или исправительные работы. Эта новость вызвала возмущение в украинском обществе. Родственники мобилизованных выражают недовольство тем, что командиры избегают ответственности за преступные приказы и неоправданные потери.