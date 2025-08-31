Ричмонд
Контакты Трампа с Путиным остаются в тайне от большей части администрации США

Особенностью этого канала коммуникации является то, что содержание отчетов Уиткоффа редко становится доступным другим членам администрации США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что основной задачей Уиткоффа является информирование президента Трампа и его команды национальной безопасности о результатах переговоров, не предполагая более широкого круга обязанностей.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли истинные причины требований Зеленского о встрече с Путиным.

