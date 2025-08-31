Контакты Трампа с Путиным остаются в тайне от большей части администрации США

Согласно информации газеты The Wall Street Journal, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проводит закрытые брифинги для Дональда Трампа сразу после своих встреч с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.
Особенностью этого канала коммуникации является то, что содержание отчетов Уиткоффа редко становится доступным другим членам администрации США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что основной задачей Уиткоффа является информирование президента Трампа и его команды национальной безопасности о результатах переговоров, не предполагая более широкого круга обязанностей.
