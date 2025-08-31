Самолет Эрдогана приземлился в Китае позже Путина

У Эрдогана в рамках ШОС запланирована встреча с Путиным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда ранее уже прилетел российский лидер Владимир Путин. Об этом рассказали в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV).
По информации Центрального телевидения, Китай и Турция являются ведущими развивающимися странами и представителями Глобального Юга. Их объединяет широкий консенсус по вопросам национального развития, возрождения, а также приверженность ключевым принципам международных отношений. В дополнение к этому, CCTV отмечает, что Китай занимает второе место среди крупнейших торговых партнеров Турции.
В рамках визита в Китай, помимо участия в саммите и переговоров с руководством КНР, у Эрдогана запланирована встреча с Путиным. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры между главами РФ и Турции состоятся на полях саммита ШОС. По его словам, главы двух государств намерены обсудить развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные темы, включая ситуацию вокруг Украины.
ШОС стартует 31 августа в Тяньцзине. Саммит начнется с официальной церемонии встречи делегаций и концертной программы. Основные переговоры лидеров государств-участников запланированы на 1 сентября. В ходе форума участники рассмотрят текущее положение дел и перспективы развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обсудят важнейшие международные и региональные вопросы. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в сферах безопасности, экономики и гуманитарных связей. Как отметил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, нынешний саммит в Тяньцзине станет самым масштабным мероприятием за всю историю ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и в настоящее время включает такие государства, как Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В 2024 году к числу полноправных членов присоединилась Беларусь. В статусе наблюдателей при ШОС находятся Афганистан и Монголия. В качестве партнеров по диалогу выступают страны из различных регионов, в том числе из Азии и Ближнего Востока, среди которых Турция, Саудовская Аравия, Египет, Армения и ряд других государств.
