Самолет Эрдогана приземлился в Китае позже Путина

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году и в настоящее время включает такие государства, как Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В 2024 году к числу полноправных членов присоединилась Беларусь. В статусе наблюдателей при ШОС находятся Афганистан и Монголия. В качестве партнеров по диалогу выступают страны из различных регионов, в том числе из Азии и Ближнего Востока, среди которых Турция, Саудовская Аравия, Египет, Армения и ряд других государств.