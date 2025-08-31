«Поставил на русских»: Профессор из США предупредил НАТО о рисках отправки войск на Украину

По мнению эксперта, Россия уже дала ясный сигнал: появление западных подразделений на украинской территории вызовет ответные действия со стороны РФ. Миршаймер отметил, что исход такого столкновения очевиден: европейский контингент уступает по численности и подготовке, он бы «поставил на русских».
А ранее британские журналисты выяснили, что страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Предполагается, что европейские военные будут действовать в роли инструкторов на западных базах Незалежной. Американская поддержка, вероятно, ограничится логистической и разведывательной помощью.