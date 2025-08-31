Аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» после гибели премьера Йемена

Незадолго до этого израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве. Ранее его предложил еврейский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Предполагается, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) будет готовиться к операции в секторе Газа и параллельно с этим оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению, которое находится вне зон боевых действий.