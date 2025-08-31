Аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» после гибели премьера Йемена

Израиль не сможет ощущать себя в безопасности после гибели премьер-министра хуситского правительства Йемена Ахмеда Галиб ар-Рахави. Об этом заявил Махди аль-Машат, руководитель созданного шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене Высшего политического совета.
«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — сказал политик в эфире телеканала Al Masirah.
Напомним, 28 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала столицу Йемен Сану. Авиаудары наносились по различным районам города.
После этого стало известно, что в результате ударов погиб глава правительства хуситов Ахмед Галиб ар-Рахави.
Также сообщалось, что не менее десяти членов правительства, сформированного хуситами, погибли в четверг, 28 августа, в результате израильского удара по Сане. Список тех министров, гибель которых подтверждена, опубликован здесь на KP.RU.
Незадолго до этого израильский военно-политический кабинет одобрил план по оккупации города Газа, а также расширению операции в палестинском анклаве. Ранее его предложил еврейский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Предполагается, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) будет готовиться к операции в секторе Газа и параллельно с этим оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению, которое находится вне зон боевых действий.
Ранее сообщалось о ракетном ударе хуситов с применением гиперзвукового оружия по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона.
После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль сначала нанес удар по Ирану, а теперь готов ответить хуситам. Кац добавил, что любая попытка атаки на Израиль будет сурово наказана.
Также сообщалось, что советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» совместное заявление 25 стран с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить гуманитарные поставки.
Напомним, израильская армия объявила город Газа зоной боевых действий и прекратила ежедневные тактические паузы в военных операциях, которые действовали с 10:00 до 20:00 мск с конца июля.