По словам Селена, такие меры необходимы из-за российской угрозы — «одноразовых агентов, кибератак и любовных ловушек». Он подчеркнул, что Москва «рассматривает Германию как ключевую цель в Европе».
«Помимо мелкого вмешательства, эти действия все чаще включают кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж. Все это способствует разжиганию страха, неуверенности и сомнений в отношении демократии», — сказал Селен.
В июне 2023 года Германия впервые в национальной стратегии безопасности назвала Россию «самой серьезной угрозой миру и безопасности» в Европе, заявив о необходимости противодействия российскому влиянию и шпионажу.
В 2025 году немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он считает, что это связано с тем, что Россия «дестабилизирует большую часть» Германии и проводит операции по вмешательству через соцсети.
Защита от нападений со стороны иностранных держав в настоящее время является главным приоритетом, заявил Селен. Мерц также заявлял, что намерен сделать Германию сильнейшей в военном отношении страной Европы.
Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что эта политика Германии соответствует курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России».
По его словам, последние высказывания и действия ФРГ, Франции и Великобритании говорят о приходе к власти класса политиков, которые «забыли уроки истории» и пытаются «вновь поднять Европу для войны — не гибридной уже — против России» и «посвятить себя милитаризации Германии».