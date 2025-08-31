Ричмонд
В Германии призвали улучшить контрразведку из-за «российской угрозы»

В Германии призвали разработать новую концепцию внутренней разведки и реструктурировать ее. С таким заявлением в интервью Die Welt выступил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции (Verfassungsschutz) Синан Селен.

Источник: РБК

По словам Селена, такие меры необходимы из-за российской угрозы — «одноразовых агентов, кибератак и любовных ловушек». Он подчеркнул, что Москва «рассматривает Германию как ключевую цель в Европе».

«Помимо мелкого вмешательства, эти действия все чаще включают кибератаки, дезинформацию и прямой саботаж. Все это способствует разжиганию страха, неуверенности и сомнений в отношении демократии», — сказал Селен.

В июне 2023 года Германия впервые в национальной стратегии безопасности назвала Россию «самой серьезной угрозой миру и безопасности» в Европе, заявив о необходимости противодействия российскому влиянию и шпионажу.

В 2025 году немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он считает, что это связано с тем, что Россия «дестабилизирует большую часть» Германии и проводит операции по вмешательству через соцсети.

Защита от нападений со стороны иностранных держав в настоящее время является главным приоритетом, заявил Селен. Мерц также заявлял, что намерен сделать Германию сильнейшей в военном отношении страной Европы.

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что эта политика Германии соответствует курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России».

По его словам, последние высказывания и действия ФРГ, Франции и Великобритании говорят о приходе к власти класса политиков, которые «забыли уроки истории» и пытаются «вновь поднять Европу для войны — не гибридной уже — против России» и «посвятить себя милитаризации Германии».

