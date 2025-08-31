В подполье предположили, из-за чего в Одесском порту мог повыситься радиационный фон

Кроме того, агентура сопротивления установила связь с повышением фона в тот момент, когда Украина вывозит через Одесский порт грузы, которые «фонят». Это ферросплавы с Винницы и Хмельницкого, а также еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку, подытожил Лебедев.