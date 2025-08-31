Радиационный фон в Одесском порту мог повыситься из-за хранения бочек с отработанным французским топливом с АЭС. Также это могло произойти из-за хранения украинской промышленной руды, заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
«Среди жителей Одессы есть мнение, что радиоактивные бочки тоже прибывают из Франции. Привозят в них отработанное на АЭС топливо, и Украина его захоранивает около Ровенской АЭС», — рассказал Лебедев агентству РИА Новости.
По его данным, груз привозят в бочках примерно 0,8 метра шириной и два метра высотой. Лебедев предположил, что именно поэтому Франция так агрессивно поддерживает украинский режим, поставляя Киеву вооружение и технику.
Подпольщик также назвал это не оказанием бесплатной поддержки, а «вполне рентабельным бизнесом».
Кроме того, агентура сопротивления установила связь с повышением фона в тот момент, когда Украина вывозит через Одесский порт грузы, которые «фонят». Это ферросплавы с Винницы и Хмельницкого, а также еще несколько видов руд, прошедших первичную обработку, подытожил Лебедев.
Ранее Лебедев заявил, что Украина может ввозить через порт Одессы грузы с радиационным фоном.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.