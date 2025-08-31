Захарова: Ликвидацию Парубия могут «повесить на аквалангистов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, заявила, что не исключает возможности перекладывания ответственности за это преступление на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в причастности к теракту на «Северных потоках».
— Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на «Северном потоке», один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Личность стрелявшего в экс-главу СНБО Украины Андрея Парубия, который был ликвидирован во Львове, до сих пор не установлена. Как заявил глава управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко, следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая «российский след».
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.