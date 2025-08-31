Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

Американский лидер Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, который предусматривает принятие мер по борьбе с фальсификациями на выборах в США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!» — написал хозяин Белого дома.

Трамп также выступил против голосования по почте. Президент США подчеркнул, что такая возможность останется только у тех, кто тяжело болен, и у находящихся далеко военнослужащих.

По словам американского лидера, на недостатки нынешней избирательной системы Соединённых Штатов указал и президент России Владимир Путин во время визита на Аляску. Именно из-за голосования по почте Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году. Хозяин Белого дома добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.

Ранее президент США допустил аресты лиц, причастных к созданию и тиражированию теории о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его словам, эти люди своими действиями «сделали много плохого» для Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше