Трамп сообщил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах в США

По словам американского лидера, на недостатки нынешней избирательной системы Соединённых Штатов указал и президент России Владимир Путин во время визита на Аляску. Именно из-за голосования по почте Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году. Хозяин Белого дома добавил, что очень хотел бы увидеть реформу избирательной системы в США.