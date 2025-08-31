Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибывшего в Китай Путина встретил почётный караул

Самолёт, на котором в КНР прибыл президент России, приземлился в аэропорту Биньхай.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, который прибыл в китайский Тяньцзинь, был встречён красной ковровой дорожкой и почётным караулом.

В этом городе состоится 25-й саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Путин проведёт в Китае переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в их трёхсторонней встрече с монгольским лидером.

Также запланировано несколько двусторонних бесед президента РФ с рядом других глав государств. Помимо этого, Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Напомним, ранее российский лидер в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь. В КНР Путин отправился по приглашению Си Цзиньпина.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше