Прибывшего в Китай Путина встретил почётный караул

Президент России Владимир Путин, который прибыл в китайский Тяньцзинь, был встречён красной ковровой дорожкой и почётным караулом.
В этом городе состоится 25-й саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Путин проведёт в Китае переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в их трёхсторонней встрече с монгольским лидером.
Также запланировано несколько двусторонних бесед президента РФ с рядом других глав государств. Помимо этого, Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Напомним, ранее российский лидер в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь. В КНР Путин отправился по приглашению Си Цзиньпина.