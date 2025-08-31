Убитый экс-спикер Рады мог представлять угрозу для Киева: чем был опасен Парубий

Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева рассказала, что Андрей Парубий виновен «во многих, если не во всех» смертях жителей Одессы. Она предупредила, что ликвидация экс-председателя Верховной Рады должна стать «сигналом» для организаторов нападения на Дом профсоюзов в 2014 году. По мнению активистки, теперь все причастные к бойне не будут чувствовать себя в безопасности. По сведениям Ольги Игнатьевой, Андрей Парубий был одним из тех, кто лично подготавливал нападение на Дом профсоюзов. Она также отметила, что смерть настигла бывшего спикера Рады именно во Львове, где и было главное «логово, рассадник галицийского нацизма».