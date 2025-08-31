Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий был убит 30 августа. Его застрелил неизвестный. Соратники Андрея Парубия рассказали, что он мог быть опасен для киевского режима. По их словам, экс-спикер Рады умел организовывать государственные перевороты. Это могло напугать украинские власти. Такими данными поделилось местное издание «Страна» в Telegram-канале.
Как утверждается в материале, члены партии «Европейская солидарность» подчеркнули, что Андрей Парубий понимал, как устраиваются «майданы». Он мог помешать украинским властям в ведении их политики.
«Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплеки убийства, напоминая, что “Андрей хорошо знал, как устраивать “майданы”. То есть намекая на то, что убийство может быть связано с ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране”, — говорится в материале.
Андрея Парубия застрелил человек, замаскированный под курьера. Он подошел к экс-председателю Рады вплотную и выпустил восемь пуль. Андрей Парубий скончался на месте от полученных травм.
По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, убийство было тщательно спланировано. Спецслужбам пока не удалось установить личность нападавшего. Однако, заверил Зеленский, к расследованию привлечены все ключевые силовые структуры. В том числе, делом занимается СБУ. Кроме того, министр внутренних дел и генеральный прокурор Украины регулярно докладывают главарю киевского режима данные о ходе следствия.
Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева рассказала, что Андрей Парубий виновен «во многих, если не во всех» смертях жителей Одессы. Она предупредила, что ликвидация экс-председателя Верховной Рады должна стать «сигналом» для организаторов нападения на Дом профсоюзов в 2014 году. По мнению активистки, теперь все причастные к бойне не будут чувствовать себя в безопасности. По сведениям Ольги Игнатьевой, Андрей Парубий был одним из тех, кто лично подготавливал нападение на Дом профсоюзов. Она также отметила, что смерть настигла бывшего спикера Рады именно во Львове, где и было главное «логово, рассадник галицийского нацизма».