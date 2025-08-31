В американских спецслужбах кипят страсти после утечки из ЦРУ

Ранее сообщалось, что после завершения саммита на Аляске ведущий эксперт ЦРУ по России была отстранена от работы с секретной информацией. 29-летняя сотрудница ЦРУ лишилась доступа к секретным данным 19 августа. Она готовилась к командировке в Европу, а её назначение было одобрено главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Причины отстранения аналитика от работы издание не уточнило.
