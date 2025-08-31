Ричмонд
В американских спецслужбах кипят страсти после утечки из ЦРУ

В разведывательном сообществе США обострились внутренние противоречия после скандала, связанного с раскрытием личности агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщил телеканал NBC News, указав на растущую напряжённость в отношениях между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой национальной разведки Тулси Габбард.

Источник: Life.ru

«Габбард на прошлой неделе ошеломила руководство ЦРУ, раскрыв имя тайного сотрудника ЦРУ. Этот шаг встревожил сотрудников агентства и стал очередным примером нарастающей напряжённости между Габбард и Рэтклиффом», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что после завершения саммита на Аляске ведущий эксперт ЦРУ по России была отстранена от работы с секретной информацией. 29-летняя сотрудница ЦРУ лишилась доступа к секретным данным 19 августа. Она готовилась к командировке в Европу, а её назначение было одобрено главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Причины отстранения аналитика от работы издание не уточнило.

