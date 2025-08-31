Встреча Путина и Трампа меняет баланс внутри ШОС

Он подчеркнул, что катастрофа, произошедшая в секторе Газа из-за действий Израиля, помогла множеству стран понять позицию России. Даже несмотря на то, что конфликт на Ближнем Востоке кардинально отличается от СВО, которая была начата для защиты русскоязычного населения от геноцида со стороны Киева. Также Савин рассказал о самых важных аспектах грядущего саммита ШОС, наращиванию ее военной составляющей и перспективах международных переговоров, подробнее в материале URA.RU.