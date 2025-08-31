Меркурис: Зеленский добивается встречи с Путиным для видимости легитимности

По словам Меркуриса, требование личной встречи с Путиным больше похоже на элемент политической игры. Он отметил, что Зеленский стремится создать видимость того, что Москва воспринимает его как серьёзного оппонента, превращая процесс переговоров в «театральное представление» вместо реального диалога по ключевым вопросам.