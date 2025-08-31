Ричмонд
Меркурис: Зеленский добивается встречи с Путиным для видимости легитимности

Зеленский стремится создать видимость того, что Москва воспринимает его как серьёзного оппонента.

Источник: Аргументы и факты

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимиру Зеленскому необходима встреча с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать свою значимость и легитимность. Об этом эксперт высказался в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.

По словам Меркуриса, требование личной встречи с Путиным больше похоже на элемент политической игры. Он отметил, что Зеленский стремится создать видимость того, что Москва воспринимает его как серьёзного оппонента, превращая процесс переговоров в «театральное представление» вместо реального диалога по ключевым вопросам.

Аналитик также предположил, что подобная тактика может использоваться для того, чтобы выставить именно Россию, и лично Путина, стороной, якобы препятствующей продвижению мирных переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится.

