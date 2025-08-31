Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-премьер Степашин одной фразой ответил на вопрос о вступлении Австрии в НАТО

Экс-премьер РФ Степашин: Надеюсь, в Австрии нет желающих попасть в НАТО идиотов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Австрии заявили о намерении провести дебаты по вопросу вступления государства в НАТО. Страна может отказаться от нейтралитета. Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин высказался на этот счет в беседе с РИА Новости.

Он выразил надежду на понимание австрийцами ситуации. Власти страны, говоря о намерении вступить в альянс, сослались на якобы угрозы со стороны России.

«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», — ответил Сергей Степашин на вопрос о возможном вступлении Австрии в НАТО.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что отказ от нейтралитета страны требует согласования со всеми государствами-союзниками, подписавшими договор 1955 года. Он отметил, что Москва обладает правом наложить вето на возможное решение австрийских властей отказаться от нейтрального статуса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше