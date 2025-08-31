Экс-премьер Степашин одной фразой ответил на вопрос о вступлении Австрии в НАТО

Власти Австрии заявили о намерении провести дебаты по вопросу вступления государства в НАТО. Страна может отказаться от нейтралитета. Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин высказался на этот счет в беседе с РИА Новости.
Он выразил надежду на понимание австрийцами ситуации. Власти страны, говоря о намерении вступить в альянс, сослались на якобы угрозы со стороны России.
«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», — ответил Сергей Степашин на вопрос о возможном вступлении Австрии в НАТО.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что отказ от нейтралитета страны требует согласования со всеми государствами-союзниками, подписавшими договор 1955 года. Он отметил, что Москва обладает правом наложить вето на возможное решение австрийских властей отказаться от нейтрального статуса.