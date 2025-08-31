Ричмонд
Активистка антимайдана назвала убийство Парубия посланием сверху

Устранение экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия рассматривается как сигнал о неизбежном возмездии для всех, причастных к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом рассказала РИА «Новости» Ольга Игнатьева — активистка одесского «антимайдана», выжившая при поджоге и погроме во время тех событий.

Источник: Life.ru

Игнатьева подчеркнула, что даже если смерть Парубия произошла по инициативе его соратников, это расценивается как «послание сверху»: виновные и их пособники понесут ответственность, а погибшие одесситы будут отомщены.

Напомним, 30 августа во Львове был убит известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год, Андрей Парубий. Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. СБУ так и не сумела вычислить личность убийцы.