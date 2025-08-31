Активистка антимайдана назвала убийство Парубия посланием сверху

Игнатьева подчеркнула, что даже если смерть Парубия произошла по инициативе его соратников, это расценивается как «послание сверху»: виновные и их пособники понесут ответственность, а погибшие одесситы будут отомщены.
Напомним, 30 августа во Львове был убит известный украинский политик, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год, Андрей Парубий. Неизвестный нападавший выстрелил в политика и скрылся. Предположительно, киллером был курьер. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент нападения. СБУ так и не сумела вычислить личность убийцы.