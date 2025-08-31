Ричмонд
Перед самолетом Путина в Китае расстелили ковровую дорожку. Видео

Президента России Владимира Путина 31 августа встретили с государственными почестями в китайском городе Тяньцзинь, сообщают корреспонденты с места событий. Встреча Путина сопровождалась развернутым почетным караулом и красной ковровой дорожкой.

Путина встретил почетный караул и красная дорожка.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин прибыл на саммит ШОС-2025 в Китае: как пройдет самая масштабная встреча организации.

«Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом», — передает корреспондент РИА Новости. В Тяньцзине президент будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин будет находиться в Китае четыре дня. Помимо участия в саммите, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне. На одной трибуне встретятся лидеры Китая, России и Северной Кореи. Ранее сообщалось что по Китаю российский президент будет ездить на автомобиле Aurus, передает «Царьград». На месте событий так же присутствуют корреспонденты URA.RU.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
