Догнала пуля снайпера Майдана: раскрыты все версии убийства Парубия

Кто и почему заказал убийство бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, рассказали aif.ru эксперты. Они отметили основные и неожиданные версии.
Месть за Майдан.
Связи с участниками Майдана на Украине могли стать причиной убийства Парубия считает экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
«Он был националистом с 90-х годов, участвовал практически во всех переворотах на Украине. Пришел к власти даже не по головам, а по трупам тех людей, которых убивали на Майдане, и стал спикером Верховной Рады. Человек рвался к этой власти, не обращая внимания ни на кого и ни на что», — рассказал он.
Килинкаров обратил внимание на то, что Парубия напрямую связывают с теми снайперами, которые стреляли на Майдане, с выводом людей с оружием из гостиницы Днепр.
«Он по-другому закончить не мог. Его убийство стало, скорее всего, результатом внутренних разборок постмайданных участников всех этих процессов, которых связывало только одно — деньги и власть. Разные истории были, что он несколько десятков квартир купил в Киеве. Думаю, что это все связано с деньгами», — объяснил свою позицию экс-нардеп.
Разборки украинских нацистов.
Убийство Парубия может быть связано с внутренними разборками украинских нацистов, отметил экс-нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
«У этого убийства нет связи с будущими политическими процессами, потому что с этой точки зрения он ни для кого особого интереса не представляет. Это скорее, внутренние разборки постмайданных участников всех этих процессов, которых связывало только одно — деньги и власть», — объяснил экс-нардеп свою позицию.
Пуля от криминального авторитета Пупса.
О возможной причастности к убийству криминального авторитета по прозвищу Пупс заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Он отметил, что причиной убийства Парубия могли стать разборки внутри партии «Свобода».
«За период, когда он был у власти, он серьезно накопил денег, потому что должность давала ему возможность тоже участвовать в грабеже Украины. Не исключаю, что могли быть разборки внутри партии’Свобода», внутри спонсоров. Одним из них был криминальный авторитет по прозвищу Пупс. Он был депутатом и финансировал «Свободу»", — поделился экс-нардеп.
Как сообщают СМИ, прозвище Пупс принадлежит главному спонсору партии «Свобода», «бригадиру» группировки львовского рэкетира Коли Рокеро Игорю Кривецкому, который сейчас известен на Украине как предприниматель с сотнями легализованных миллионов и националист.
В оперативных сводках 90-х Пупс вместе с криминальными авторитетами Владимиром Дидухом, более известным как Вова Морда и Николаем Лозинским — Колей Рокеро наводил ужас на бизнес западнее Збруча. Позже Пупс легализовался с помощью партии «Свобода» и в 2012 году получил мандат народного депутата в Верховной Раде. В 2019 году он занял второе место в рейтинге самых влиятельных львовян.
Расправа боевиков ВСУ.
Экс-нардеп Олейник отметил, что мотивом убийства Парубия могла стать месть боевиков ВСУ, которые вернулись с линии боевого соприкосновения.
«Его могли зацепить и те, кто воевал, уже пришел, и те, кому надо предъявить претензии, как в власти. А что вы делаете? А почему вы ничего не делаете? А что вы в парламенте принимаете? Это может быть месть. Претензия тех, кто реально был на линии боевого соприкосновения к этим телам, которые сидят в тылу в парламенте и ничего не делают. Он все-таки знаковая фигура для Львова. На нем могли отыграться», — объяснил версию экс-нардеп.
Послание Зеленскому.
Убийство Парубия Владимир Скачко назвал предупреждением Зеленскому.
«Политическое значение этого убийства — это предупреждение Зеленскому, сформулированное приблизительно так: “смотри Вова, никакие заслуги не спасут тебя от сумасшедшего курьера с пистолетом, который подъедет и разрядит его в твою золотую башку”», — поделился он с aif.ru.
Скачко добавил, что в Парубия стрелял или «неврастеник или, наоборот, хладнокровный убийца, который четко решил получить, если это заказное убийство, свою денежку».