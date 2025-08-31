Ричмонд
Си Цзиньпин и Лукашенко проводят встречу в китайском Тяньцзине

Лукашенко прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Китай 31 августа. Он примет участие в саммите ШОС. Президент Белоруссии встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом оповестило Центральное телевидение Китая.

Саммит ШОС состоится в городе Тяньцзинь. Именно там в настоящий момент находятся Си Цзиньпин и Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также посетит мероприятия в честь победы над японским милитаризмом.

Кроме того, в Китай прибудет генсек ООН Антониу Гутерриш. Помимо прочего, в саммите ШОС поучаствуют генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.

В Китай также прилетел российский лидер Владимир Путин. Он пробудет в КНР четыре дня. Президент РФ проведет ряд двусторонних встреч, включая беседу с Си Цзиньпином.

