Си Цзиньпин и Лукашенко проводят встречу в китайском Тяньцзине

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Китай 31 августа. Он примет участие в саммите ШОС. Президент Белоруссии встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом оповестило Центральное телевидение Китая.
Саммит ШОС состоится в городе Тяньцзинь. Именно там в настоящий момент находятся Си Цзиньпин и Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также посетит мероприятия в честь победы над японским милитаризмом.
Кроме того, в Китай прибудет генсек ООН Антониу Гутерриш. Помимо прочего, в саммите ШОС поучаствуют генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.
В Китай также прилетел российский лидер Владимир Путин. Он пробудет в КНР четыре дня. Президент РФ проведет ряд двусторонних встреч, включая беседу с Си Цзиньпином.