Си Цзиньпин и Лукашенко встретились в Тяньцзине перед ШОС

Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Тяньцзине накануне саммита ШОС, куда белорусский президент прибыл с рабочим визитом. Всего в саммите примут участие более 20 лидеров, включая Путина и Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Тяньцзине, пишет агентство «Синьхуа».

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Тяньцзинь вечером 30 августа. Это уже 16-й визит президента Белоруссии в Китай, передает БелТА. В предыдущий раз Лукашенко был Пекине в начале июня 2025 года.

В Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация государств Азиатского региона по вопросам экономического сотрудничества и безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.

По данным на 2025 год, в состав ШОС входят десять государств: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия.

Ранее белорусский лидер сообщил, что в качестве подарков преподнесет лидерам ШОС мешки с картофелем по 5 кг. Лукашенко подчеркивал, что это картофель белорусских сортов свежего урожая, выращенный в его личном подсобном хозяйстве.

Ожидается, что в мероприятиях ШОС примут участие более 20 иностранных лидеров, включая Лукашенко, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

