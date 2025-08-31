Только бумажные бюллетени: Трамп хочет подписать указ о мерах против фальсификации выборов

Президент США Дональд Трамп анонсировал указ о мерах против фальсификаций на выборах. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social в субботу 30 августа.
Трамп перечислил некоторые меры, которые собирается внедрить. Так, он хочет отменить голосование по почте и обязать избирателей иметь при себе удостоверения личности.
«Удостоверения личности избирателей должны быть на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ относительно этого!!!», — написал политик, добавив, что голосование по почте может быть допустимым только для тяжелобольных или военнослужащих, находящихся в удалённых регионах.
Кроме того, Трамп призвал пользоваться исключительно бумажными бюллетенями.
Американский лидер и ранее выступал против голосования по почте, отмечая, что такая система уже изжила себя. Кроме того, голосование по почте способствует фальсификациям на выборах, считает он.
Тем временем генпрокурор США Пэм Бонди распорядилась создать спецгруппу, которая займется расследованием дела о фальсификации связей Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов 2016 года.