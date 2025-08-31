«Просто молодцы»: Лукашенко успел пообщаться с Си Цзиньпином. Фото

«Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты», — сообщил telegram-канал «Пул первого». «Вы просто молодцы — гигантское развитие КНР!» — отметил Лукашенко в ходе беседы, его слова приведены в канале. По словам главы Беларуси, в Китае люди занимаются конкретным делом, и Минск активно заимствует китайские подходы в различных сферах — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления.