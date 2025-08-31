Ричмонд
«Просто молодцы»: Лукашенко успел пообщаться с Си Цзиньпином. Фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого отметил развитие Китая. Переговоры прошли утром 31 августа в Китае перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лукашенко заявил, что в Китае люди занимаются конкретным делом.

«Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты», — сообщил telegram-канал «Пул первого». «Вы просто молодцы — гигантское развитие КНР!» — отметил Лукашенко в ходе беседы, его слова приведены в канале. По словам главы Беларуси, в Китае люди занимаются конкретным делом, и Минск активно заимствует китайские подходы в различных сферах — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления.

Встреча прошла в преддверии международных мероприятий с участием представителей стран — членов ШОС, на которых планируется рассмотреть вопросы экономической кооперации и региональной безопасности. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь, а затем переместится в Пекин, и займет четыре дня с 31 августа по 3 сентября.

