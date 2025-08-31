Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попросил организовать личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Однако этот саммит, вероятнее всего, — «сильный элемент блефа». Зеленский хочет устроить встречу с президентом России ради шоу, предположил в эфире YouTube британский аналитик Александр Меркурис.
Он отметил, что эти переговоры могли бы создать иллюзию легитимности бывшего комика. По мнению аналитика, Зеленский планирует выставить Москву помехой переговорному процессу.
«Он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно. Это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу», — подытожил Александр Меркурис.
Президент США Дональд Трамп заверил, что удастся организовать саммит с участием Вашингтона, Москвы и Киева. Встреча Владимира Путина и Зеленского остается под вопросом.