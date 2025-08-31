Ричмонд
Си Цзиньпин провёл встречу с Лукашенко в Тяньцзине

В Тяньцзине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В ходе встречи Лукашенко оценил темпы экономического и социального развития Китая.

Источник: Life.ru

«Вы просто молодцы — гигантское развитие КНР! Люди занимаются конкретным делом», — сказал президент. Он отметил, что Белоруссия активно изучает китайский опыт во всех сферах: от оборонной промышленности до производства товаров народного потребления.

Лукашенко прибыл в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжествах, приуроченных к 80-летию победы над японским милитаризмом и завершению Второй мировой войны.

А ранее российский президент Владимир Путин прибыл в китайский аэропорт Биньхай для участия в саммите ШОС. Главу государства встретили красной ковровой дорожкой и почётным караулом. Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. В рамках поездки запланированы посещения Тяньцзиня и Пекина.

