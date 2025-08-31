Эрдоган прибыл в Китай для участия в саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В этом крупнейшем за всю историю ШОС саммите участвуют более 20 лидеров иностранных государств и представители международных организаций.
Центральное телевидение подчёркивает, что Китай и Турция, будучи значительными развивающимися государствами, входят в состав глобального Юга. Эти страны придерживаются единого подхода к вопросам национального прогресса, возрождения и соблюдения ключевых принципов международных отношений.
Телеканал отмечает, что Китай занял второе место среди торговых партнеров Турции и стал крупнейшим источником роста иностранных туристов для страны.