ШОС без армии: сможет ли организация в будущем обогнать НАТО

Уставные принципы ШОС и НАТО существенно различаются. НАТО функционирует исключительно как военный союз, в то время как Шанхайская организация сотрудничества занимается вопросами экономического взаимодействия, обеспечения региональной безопасности, а также противодействием экстремизму и терроризму. Однако в будущем вполне возможно, что ШОС станет наращивать военную составляющую, чтобы составить конкуренцию НАТО. Об этом рассказал политолог Леонид Савин в беседе с URA.RU.
«Дело в том, что у ШОС и НАТО все-таки разные уставные позиции. НАТО — сугубо военный альянс, он активно вмешивается в дела других государств. В ШОС действительно нет такой военной составляющей. Сигналы такие действительно есть, но пока слабые. Поэтому, скорее всего, это направление будет развиваться через создание каких-то инициатив поступательно», — поделился мнением Савин.
По словам политолога, в Китае отдают отчет о враждебном настрое североатлантического альянса в отношении ШОС. Поэтому в Пекине не заинтересованы в том, чтобы кто-то из членов НАТО стал членом Шанхайской организации сотрудничества.
Он также добавил, что в настоящее время КНР занимает второе место в мире по уровню оборонных расходов в процентном соотношении к ВВП, уступая лишь Соединенным Штатам. Россия, учитывая свое положение в глобальной экономике, не располагает возможностями для соперничества с Китаем по этому показателю. Даже в случае увеличения военных бюджетов со стороны России, Индии и Китая, такие страны, как Пакистан, являющийся стратегическим союзником Китая, не смогут выйти на сопоставимый уровень с Индией по объему оборонных расходов.
Таким образом, считает Савин, маловероятно, что внутри ШОС начнется гонка вооружений, однако на уровне отдельных стран подобное развитие событий нельзя исключать. Однако, прогнозирует политолог, на предстоящем саммите не стоит ожидать существенных изменений в направлении развития организации для конкуренции с НАТО уже сейчас. Полное интервью читайте в материале URA.RU.
ШОС проходит в Китае с 31 августа по 3 сентября. Там президент России Владимир Путин проведет ряд важных переговоров, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. После чего глава российского государства также примет участие в военном параде, посвященном победе Китая над Японией в 1945.