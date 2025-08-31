ШОС без армии: сможет ли организация в будущем обогнать НАТО

Он также добавил, что в настоящее время КНР занимает второе место в мире по уровню оборонных расходов в процентном соотношении к ВВП, уступая лишь Соединенным Штатам. Россия, учитывая свое положение в глобальной экономике, не располагает возможностями для соперничества с Китаем по этому показателю. Даже в случае увеличения военных бюджетов со стороны России, Индии и Китая, такие страны, как Пакистан, являющийся стратегическим союзником Китая, не смогут выйти на сопоставимый уровень с Индией по объему оборонных расходов.