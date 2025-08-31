Ричмонд
На поддержку МСП Башкирии выделили ещё 27,5 млн рублей

Это субсидии из федерального бюджета — средства, которые не нужно возвращать.

Источник: Башинформ

Распоряжением правительства РФ Башкирия в текущем году получит на поддержку малого и среднего предпринимательства дополнительно до конца года 27,562 млн руб.

Как правило, такие субсидии можно использовать на запуск проекта, как компенсацию части затрат на покупку и аренду оборудования, помещений, сырья, продвижение продукции, оплату услуг ЖКХ;

а также финансовые услуги: на льготное кредитование, возмещение процентов по кредитам, финансирование грантов и другие программы.

Например, башкирскую предпринимательницу поддержали льготным займом.