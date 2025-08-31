WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах своих встреч с Путиным

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отчитывается перед Дональдом Трампом о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и другими мировыми политиками. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, после встреч с Путиным Уиткофф, как правило, сразу выходит на связь с Трампом. При этом содержание его бесед редко становится доступным другим представителям американской администрации.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила изданию, что от Уиткоффа ожидают исключительно брифинги для президента и его команды по вопросам национальной безопасности.
19 августа в интервью телеканалу Fox News Уиткофф уточнил, что суммарно провел около 24−25 часов на встречах с Путиным и его ближайшими соратниками. Спецпосланник несколько раз посещал Россию, где его принимали на высшем уровне. В ходе переговоров обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.
Ранее Уиткоффа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным.