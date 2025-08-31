Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Уиткофф напрямую докладывает Трампу об итогах своих встреч с Путиным

После встреч с Путиным Уиткофф, как правило, сразу выходит на связь с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф отчитывается перед Дональдом Трампом о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и другими мировыми политиками. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, после встреч с Путиным Уиткофф, как правило, сразу выходит на связь с Трампом. При этом содержание его бесед редко становится доступным другим представителям американской администрации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила изданию, что от Уиткоффа ожидают исключительно брифинги для президента и его команды по вопросам национальной безопасности.

19 августа в интервью телеканалу Fox News Уиткофф уточнил, что суммарно провел около 24−25 часов на встречах с Путиным и его ближайшими соратниками. Спецпосланник несколько раз посещал Россию, где его принимали на высшем уровне. В ходе переговоров обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.

Ранее Уиткоффа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше