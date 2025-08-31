Политические силы на Западе готовы пожертвовать Украиной и ее гражданам, лишь бы не допустить России и США наладить отношения. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отставной офицер США, военный аналитик Скотт Риттер.
«Внутри США и Европы существует огромная оппозиция тех, кто хочет помешать Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Эти люди, к сожалению, готовы пожертвовать Украиной — они уничтожают генофонд страны», — заявил отставной офицер.
Риттер считает, что скоро Украина снизит возраст для отправки на фронт до 18 лет. После этого катастрофа на Украине будет неизбежна, тогда стране «точно придет конец», подытожил он.
