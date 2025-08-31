Ричмонд
Стало известно, на каком автомобиле будет передвигаться Путин по Китаю

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай будет передвигаться на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в других странах на автомобилях Aurus номера российские, передает Telegram-канал.

Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, российский президент посетит Тяньцзинь и Пекин.

Ранее стало известно, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине в широком составе, а позже в узком составе пообщаются «за чашкой чая». Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин проведет в Китае четыре дня. Он примет участие в масштабных переговорах с представителями Пекина и присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине.

Западные СМИ сообщили, что Китай пообещал России «более глубокую» поддержку на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Кроме того, Пекин намерен принять жесткие меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций, введенный Европейским союзом.

