Трамп заявил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах

Ранее в августе президент заявлял о планах реформировать избирательную систему США и отказаться от почтового голосования, которое, по его словам, наиболее уязвимо к фальсификациям. Он также обращал внимание, что в ряде штатов при голосовании документы избирателей практически не проверяются.