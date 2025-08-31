Трамп заявил, что подпишет указ о мерах против фальсификаций на выборах

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подписать исполнительный указ, предусматривающий меры по пресечению фальсификаций в избирательной системе. Об этом он написал 30 августа в своей социальной сети Truth Social.
«Удостоверения личности избирателей должны быть обязательными на любых выборах. Никаких исключений! Я подпишу исполнительный указ по этому вопросу!!!» — отметил американский лидер.
Он также подчеркнул, что голосование по почте должно быть запрещено, кроме случаев тяжелой болезни и для военнослужащих, находящихся вдали от дома.
«Используйте только бумажные бюллетени!!!» — добавил Трамп.
Ранее в августе президент заявлял о планах реформировать избирательную систему США и отказаться от почтового голосования, которое, по его словам, наиболее уязвимо к фальсификациям. Он также обращал внимание, что в ряде штатов при голосовании документы избирателей практически не проверяются.